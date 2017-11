Deel dit artikel:











Raad Borger-Odoorn wil einde aan geruzie in dorpen Het gemeentehuis in Exloo (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

EXLOO - De gemeenteraad van Borger-Odoorn wil dat er meer zogeheten opbouwwerk komt in die gemeente. Nu is er maar één zo'n werker, terwijl de sociale problematiek in dorpen als 2e Exloërmond en Valthermond groeit.

Geschreven door Steven Stegen





Zwiep signaleert dat het in dorpen als 2e Exloërmond en Valthermond de verkeerde kant op dreigt te gaan. "Kijk naar de



Vertrouwensband

De enige opbouwwerker van Borger-Odoorn moet nu 25 dorpen bedienen. "Dat is zorgwekkend weinig", aldus Zwiep. "Opbouwwerk vraagt om een vertrouwensband met de inwoners van de verschillende dorpen en het kost tijd om dat op te bouwen. Goed opbouwwerk kan veel positiefs brengen."



De motie van PvdA en D66 voor meer opbouwwerk kreeg steun van alle gemeenteraadspartijen. Nog voor de verkiezingen van maart volgend jaar moet het college met een concreet voorstel komen om de situatie te verbeteren. Borger-Odoorn kent op dit moment goed functionerende sociale teams. "Die doen absoluut goed werk, maar ze zijn vooral gericht op het oplossen van individuele problemen", legt PvdA-fractievoorzitter Henk Zwiep uit. "Een opbouwwerker werkt vooral aan het bijeenbrengen van buurtbewoners."Zwiep signaleert dat het in dorpen als 2e Exloërmond en Valthermond de verkeerde kant op dreigt te gaan. "Kijk naar de voetbalrel in 2e Exloërmond, een voorbeeld waarbij mensen niet meer met elkaar in gesprek zijn. De laatste paar jaar is de samenhang snel aan het afnemen. Wij maken ons daar grote zorgen over."De enige opbouwwerker van Borger-Odoorn moet nu 25 dorpen bedienen. "Dat is zorgwekkend weinig", aldus Zwiep. "Opbouwwerk vraagt om een vertrouwensband met de inwoners van de verschillende dorpen en het kost tijd om dat op te bouwen. Goed opbouwwerk kan veel positiefs brengen."De motie van PvdA en D66 voor meer opbouwwerk kreeg steun van alle gemeenteraadspartijen. Nog voor de verkiezingen van maart volgend jaar moet het college met een concreet voorstel komen om de situatie te verbeteren.