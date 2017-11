Deel dit artikel:











Dit weekend in de Drentse natuur: 18 en 19 november Wandelen over de Hondsrug. Foto: Instagram/@inekevanvos

Dit weekend is er weer van alles te doen. Zaterdag moeten we natuurlijk Sinterklaas een warm welkom heten, op zondag kun je de natuur in.

Hondsrug

Wandelen over de Hondsrug. Zondag ga je met een gids op pad en kom je van alles te weten over het bos. De wandeling begint om 12.00 uur bij het Buitencentrum Boomkroonpad.



Boomkroonpad

Zin om met de kinderen te knutselen? Zondag ga je in het bos op zoek naar natuurlijke materialen om er vervolgens iets moois mee te maken. Je kunt vanaf 13.30 uur terecht bij het Buitencentrum Boomkroonpad. Meer informatie vind je



Nationaal Park Drentsche Aa

Ga op zoek naar de geheimen van Mytisch Balloo tijdens een wandeling rond het brinkdorp Balloo. Onderweg sta je stil bij meerdere bezienswaardigheden.



