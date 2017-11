Deel dit artikel:











Laagste muskusrattenvangst Waterschap Noorderzijlvest in 25 jaar Muskusratten kunnen een gevaar zijn (foto: archief RTV Drenthe)

EELDE - Waterschap Noorderzijlvest vangt steeds minder muskusratten. Dit jaar werden er 6.200 muskusratten gevangen.

Dat zijn er 5.800 minder dan het jaar ervoor. Volgens het waterschap zijn er in 25 jaar tijd niet zo weinig muskusratten gevangen. En daar is Noorderzijlvest blij mee, want dat betekent dat er steeds minder van dit soort dieren in het gebied voorkomen. "Muskus- en beverratten vormen een gevaar voor onze waterkeringen en de waterveiligheid."



Rond 2012 ving het waterschap nog 28.000 muskusratten per jaar. De laatste jaren zijn er veel beesten gevangen. Het waterschap werkt daarbij samen met andere partijen, zoals de waterschappen Hunze en Aa's en Drents-Overijsselse Delta. "Hierdoor kunnen de muskusratten veel effectiever en efficiënter bestreden worden."