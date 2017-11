Deel dit artikel:











Voormalig eigenaar sauna Peize heeft miljoen terugbetaald aan verzekeraar Paul de Haan van Beauty Sauna Peize (foto: archief RTV Drenthe)

PEIZE - De man die jarenlang eigenaar was van Beauty Sauna Peize heeft zijn schuld bij verzekeraar Delta Lloyd afgelost. Paul de Haan diende onterechte claims in bij de verzekeraar na branden in het saunacomplex.





Verzekeraar Delta Lloyd heeft nog wel een aangifte tegen De Haan lopen wegens fraude. Eerder nog zei de man dat hij beroep zou aantekenen tegen het besluit van de rechter dat hij bijna een miljoen euro moest terugbetalen. Nu blijkt uit berichtgeving in Dagblad van het Noorden dat het geld toch is terugbetaald.