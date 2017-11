Centrum Beilen moet gezelliger en sfeervoller

BEILEN - Het centrum van Beilen moet sfeervoller en gezelliger worden. Dat blijkt uit een enquête die is gehouden onder bezoekers van het centrum.

Wel kwamen de bereikbaarheid, de compactheid en het gratis parkeren als pluspunten uit het onderzoek naar voren.Het onderzoek werd gedaan omdat de gemeente plannen heeft het centrum aantrekkelijker te maken en graag wil weten hoe bezoekers ertegenaan kijken.Al een tijd zijn er plannen om het centrum van Beilen aan te pakken. Zo staan er nog te veel panden leeg en ook moet er meer ruimte komen voor horeca en groen. Daarom vroeg de gemeente Beilenaren en bezoekers van het centrum mee te denken over een goede invulling van de plannen. In het centrum werd een soort winkel geopend waar bezoekers de afgelopen tijd hun ideeën konden opperen.De gemeente heeft de uitkomsten van het onderzoek vertaald naar een kaart van Beilen. Die wordt woensdag gepresenteerd aan de inwoners. Beilenaren en centrumbezoekers kunnen dan ook in gesprek gaan met de gemeente over de plannen.