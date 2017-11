Deel dit artikel:











Video: Ree neemt een kijkje in het Kyllotsbos Een ree in het Kyllotsbos. Foto: Martin Spijker

Nieuwsgierig kijkt hij in de camera en daarna huppelt hij vrolijk weg. Martin Spijker filmde deze ree met zijn wildcamera in het Kyllotsbos in Smilde.





Das

Vorige week deelden we de beelden van een jonge das die boswachter Evert Thomas verrast. De video kun je



Heb je ook een leuk natuurfilmpje en wil je deze net als Martin met ons delen? Dat kan via Het Kyllotsbos is aangelegd voor de houtproductie. Maar nu is het een gevarieerd stukje natuurgebied in Smilde.Vorige week deelden we de beelden van een jonge das die boswachter Evert Thomas verrast. De video kun je hier terugzien.Heb je ook een leuk natuurfilmpje en wil je deze net als Martin met ons delen? Dat kan via dit formulier of word lid van de Facebookgroep Jouw ROEG! en deel je video daar.