Loting districtsbeker vanavond

VOETBAL - Vanavond wordt in de kantine van LAC Frisia in Leeuwarden de loting verricht voor de tweede knockoutronde van de KNVB-beker. De wedstrijden in die ronde worden nog deze maand gespeeld, op een doordeweekse dag.

De speeldagen worden vermoedelijk 28, 29 of 30 november. De uitkomst van de loting is vanavond op deze site te vinden.In december vindt dan nog een tussenronde plaats, warin vier duels worden gespeeld om uiteindelijk op 32 clubs uit te komen die na de winterstop de 1/16e finales zullen spelen.Zeventien van de 71 clubs die vanavond in de koker komen uit Drenthe. Hieronder de lijst van alles clubs:1. Drenthina2. Staphorst3. vv Emmen4. Urk 25. d'Olde Veste'546. VAKO7. HOC8. SVBO zondag9. Achilles 1894 zondag10. sv Twedo11. HZVV12. Achilles 1894 zaterdag13. Urk14. DZOH15. De Weide16. Genemuiden17. FC Meppel18. Flevo Boys19. Staphorst 220. Hoogeveen zaterdag21. Bedum22. Gorecht23. Mamio24. Be Quick 1887 225. FC Lewenborg26. Zuidhorn27. Pelikaan S.28. PKC'8329. De winnaar van HFC'15 - FVV30. ZNC31. Be Quick 188732. Oranje Nassau33. SJS34. Grijpskerk35. The Knickerbockers36. vv Groningen37. Be Quick Dokkum38. Dokkum39. Balk40. Nijland41. Rijperkerk42. BCV43. vv Heerenveen44. Oeverzwaluwen45. Drachten46. Bakkeveen47. VWC48. SWZ Boso Sneek49. De winnaar van Jubbega - De Griffioen50. LAC Frisia51. Stiens52. Zeerobben53. Berlikum54. Hardegarijp55. Oudehaske56. Drachtster Boys57. Blauw Wit' 3458. Ternaard59. Beilen60. Hoogeveen zondag61. VKW62. Alcides63. ASVB64. SC Stadspark zondag65. WVV66. Franeker67. VC Trynwalden68. Renado69. FVC70. Buitenpost71. De winnaar van Noordwolde - VEV'67