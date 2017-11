Deel dit artikel:











OM: Stelende vrouw uit Assen moet cel en kliniek in De vrouw stal koffie en kleding (foto: archief RTV Drenthe)

WESTERBORK - Tegen een 24-jarige vrouw uit Assen is 190 dagen de cel, waarvan negentig dagen voorwaardelijk geëist voor winkeldiefstallen in Westerbork, Hooghalen en Assen.

Als het aan de officier van justitie ligt, wordt de vrouw, die ook wordt verdacht van het doorrijden na een ongeluk, na haar celstraf jaar lang in een kliniek behandeld voor haar drankverslaving.



Koffiediefstal

In augustus griste de vrouw pakken koffie uit de schappen van twee supermarkten in Westerbork en Hooghalen. In oktober vorig jaar stal ze kleding uit een winkel aan het Mercuriusplein in Assen. Daar werd ze betrapt door een politieagent in burger.



Ongeluk Hoogeveen

De Assense veroorzaakte in juni dit jaar ook een auto-ongeluk met schade in Hoogeveen, waarna ze ervandoor ging zonder zich te melden. Ze had bovendien geen rijbewijs.



De vrouw heeft een lang strafblad en is eerder al behandeld voor een drugsverslaving. Haar advocaat pleitte nu voor een behandeling voor haar drankverslaving.



Uitspraak over twee weken.