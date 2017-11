'Formule 1 is goed voor Drentse economie'

ASSEN - De discussie of het Formule 1-circus naar Drenthe moet komen is losgebarsten. Aanleiding is de wens van Zandvoort om de raceauto's naar Nederland te krijgen, terwijl het TT Circuit in Assen misschien wel de beste papieren heeft.

Om de boel op gang te brengen, dienen het CDA en de VVD aanstaande woensdag een motie in tijdens een vergadering van Provinciale Staten."Door Max Verstappen is de Formule 1 een enorme hype geworden. Wij hebben een prachtig circuit en de infrastructuur ligt er", zegt VVD-Statenlid Jan Luuk Stel. "En het belangrijkste: het geeft een enorme boost voor de economie van Drenthe. Er komen zoveel bezoekers op af. Zij moeten overnachten, eten en drinken. Dat moet je niet onderschatten."Gedeputeerde Henk Brink geeft inmiddels ook wat meer gas. Eind november heeft hij een vergadering met de gemeente Assen, Provincie en het bestuur van de TT. "Dan bespreken we of we dit inderdaad met elkaar willen. Zo ja, dan bekijken we wat de volgende stap is."Voor de volgende stap zou er een haalbaarheidsonderzoek moeten komen. Dat onderzoek heeft het circuit van Zandvoort inmiddels gedaan. Daaruit blijkt dat de Formule 1 daar zou kunnen neerstrijken. Wel zou er flink gesleuteld moeten worden aan de logistiek en aan de baan.TT-voorzitter Arjan Bos liet in juni van dit jaar zich ontvallen dat hij de Formule 1 graag ziet verschijnen op het Asser circuit. "Uiteraard moet je het unieke karakter van de motorsport zoveel mogelijk in stand houden, maar de faciliteiten kunnen wij aanbieden. Dit circuit is daar uitermate geschikt voor."Uit onze stelling van vandaag blijkt dat een ruime meerderheid (bijna 70 procent van ruim 2.700 stemmers) vindt dat Drenthe er alles aan moet doen om de Formule 1 naar Assen te halen. De gemeente Assen is voorzichtig met uitspraken. "Wij wachten liever eerst de vergadering met de gedeputeerde af voordat wij onze wens uitspreken", laat een woordvoerder weten.Marketing Drenthe loopt alvast vooruit op de eventuele komst van Max Verstappen en zijn concullega's. "Wij zijn bezig om de toeristische infrastructuur in kaart te brengen, want als de Formule 1 hier naartoe komt, moeten de mensen wel ondergebracht kunnen worden", zegt directeur Astrid Crum.