In beeld: Van ei tot inktviszwam

Het is een bijzondere paddenstoel om te zien: de inktviszwam. De zwam groeit uit een ei en stinkt naar kadavers. Ria Winter legde vast hoe hij uit zijn ei kroop en uitgroeide tot een zwam.

Hoewel hij zeldzaam is, is hij de afgelopen tijd al op acht plekken gezien. Dat komt volgens paddenstoelendeskundige Eef Arnolds omdat hij opvalt. Bovendien staat de inktviszwam vaak in groepjes en kun je er op één plek meer zien. "Maar het is lastig te beoordelen of hij ook echt op meer plekken voorkomt dan vroeger", zei hij eerder.Bekijk hier de fotoserie: