Gezochte Pool dronken van de weg gehaald De Pool zit vast (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

GIETEN - Een 24-jarige Poolse man is afgelopen weekend opgepakt omdat hij dronken door Gieten reed.

De man werd gisterochtend gecontroleerd op de Asserstraat. Hij had bijna vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Ook bleek hij te worden gezocht door de Poolse politie vanwege openlijke geweldpleging.



De man moest zijn rijbewijs inleveren en is in de cel gezet. Hij wordt overgedragen aan de Poolse autoriteiten.