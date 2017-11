Opknapbeurt van twee miljoen voor centrum Roden

RODEN - De grote opknapbeurt van het centrum van Roden is weer een stap dichterbij. Het plan voor de centrumontwikkeling, dat in totaal zo'n twee miljoen euro kost, is klaar en wordt binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad.

"Roden moet aantrekkelijker worden voor inwoners, bezoekers en toeristen", zegt wethouder Henk Kosters. "Ook willen we de Havezate Mensinge beter zichtbaar maken."Het is de bedoeling om winkels zoveel mogelijk te centreren rond de Heerestraat. De Albertsbaan in het dorp heeft onlangs een facelift gekregen . Volgens de gemeente is daarna het besef ontstaan dat meer zaken in het centrum aandacht verdienen en om een samenhangende aanpak vragen.Het College van B en W wil in één keer 7,5 ton op tafel leggen voor de centrumvisie van Roden. De provincie heeft hetzelfde bedrag klaarliggen en ook de vastgoedsector en ondernemers dragen financieel bij aan het plan. Dat is volgens de gemeente nog niet genoeg voor alle projecten en maatregelen; daarom wordt ook gezocht naar andere subsidies en bijdragen.Als de gemeenteraad en de provincie het plan goedkeuren, kan volgend jaar al begonnen worden met de aanpak van het centrum.