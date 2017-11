Politie houdt opnieuw verdachte aan in witwaszaak Nieuw-Schoonebeek

NIEUW-SCHOONEBEEK - De politie heeft een 53-jarige vrouw uit Den Haag aangehouden in verband met een grote witwaszaak met meerdere verdachten uit Nieuw-Schoonebeek en Schoonebeek.

De vrouw, die al een tijd door de politie werd gezocht, kwam gisteren vanuit Suriname aan op Schiphol en werd direct aangehouden op verdenking van witwassen. Ze gaf volgens de politie een groot contant geldbedrag aan de twee hoofdverdachten in de zaak, een 41-jarige man uit Schoonebeek en een 50-jarige man uit Nieuw-Schoonebeek. De vrouw zit vast en wordt verhoord.De politie laat verder weten dat tijdens vervolgonderzoek in Spanje nog eens beslag gelegd is op een bedrag van bijna 900.000 euro. Dit bedrag zou bestemd zijn voor de twee hoofdverdachten.Op 14 maart en de dagen erna werden in totaal zeven verdachten opgepakt, onder wie een echtpaar van 50 jaar uit Nieuw-Schoonebeek en een 41-jarige man en zijn 36-jarige vrouw uit Schoonebeek. Zij zijn afgelopen voorjaar vrijgelaten, maar blijven wel verdachte. De vrouw uit Den Haag is de achtste verdachte in de zaak.Tijdens het onderzoek deed de politie invallen in een groot aantal panden en legde ze voor acht miljoen beslag op onder meer woningen, auto's en een mega-discotheek in het Duitse Meppen.Aanleiding voor het onderzoek waren tips van financiële instellingen over verdachte transacties, onder meer naar het Caribisch gebied. Wanneer het onderzoek is afgerond, is nog niet duidelijk.