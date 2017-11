Deel dit artikel:











Man uit Emmen krijgt werkstraf voor geweld in Groningen De rechtbank sprak de Emmenaar deels vrij (foto: archief RTV Drenthe)

GRONINGEN - Een 25-jarige man uit Emmen is veroordeeld tot vijftig uur werkstraf voor openlijk geweld in Groningen. Twee Groningers van 23 en 24 kregen van de rechtbank in hun woonplaats werkstraffen van dertig uur voor hun aandeel in het geweld.





Hogere straffen geëist

Tijdens de rechtszaak twee weken geleden eiste het Openbaar Ministerie (OM)



Vrijspraak van beroving

De Emmenaar werd ook samen met een man (24) uit Valthe verdacht van een gewelddadige beroving van een kennis bij het station in Groningen in juli 2015. Daarvoor eiste het OM tachtig uur werkstraf tegen de man uit Valthe. De rechtbank sprak beide mannen vrij wegens gebrek aan bewijs.



