Parkeertarieven in Assen en Emmen 'waanzinnig en hysterisch'

ASSEN - 83 procent van de Drenten overweegt om ergens anders te winkelen dan hun voorkeursstad als ze daar gratis kunnen parkeren. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Drenthe.

Meer dan drieduizend mensen hebben gereageerd op een online enquête over de parkeertarieven in onze provincie. Sommige respondenten noemen de prijzen in Assen en Emmen 'waanzinnig' of 'hysterisch'.



Gratis

Meer dan de helft van de Drenten die de enquête heeft ingevuld, betaalt parkeergeld bij zijn of haar favoriete winkelcentrum. Een groot deel daarvan overweegt dus om ergens anders heen te gaan als daar het parkeren gratis is.



Wim Klok uit Vries heeft ook gereageerd op de enquête. Hij kiest steeds vaker voor een ander winkelcentrum dan die van zijn voorkeur in verband met de parkeerkosten. "Het is gewoon niet leuk meer in Assen sinds de parkeertarieven zijn aangepast. We gaan daarom steeds vaker naar Roden", aldus klok.



Wat vinden Drenthe redelijk?

Wat willen Drenten maximaal betalen om hun auto een uur lang te parkeren? Uit de enquête blijkt dat...



- 43 procent niets wil betalen

- 45 procent wil vijftig cent tot een euro betalen

- 9 procent wil een tot twee euro betalen

- 1 procent wil twee tot drie euro betalen

- 2 procent wil nog meer betalen



Assen en Emmen

De meeste klachten gaan over Assen en Emmen. In de gemeente Assen gaat het vooral om de prijzen voor het eerste uur. Een dagprijs van zes euro is immers de laagste in de hele provincie.



"We wilden met het parkeerbeleid in de stad mensen graag lang vasthouden. Dat was ook de wens van de ondernemers. We zijn daarom ook van twaalf euro per dag naar zes gegaan", aldus wethouder Harmke Vlieg van de gemeente Assen.



Voor een uur parkeren moet in Assen op een aantal plekken 2,40 euro betaald worden en dat vinden veel mensen te duur. Ook ondernemers zijn er niet blij mee.



'Gratis parkeren in december'

Geke Ploeger van Gijs Mannenmode heeft het idee dat ze veel klanten mist door het parkeerbeleid van de gemeente. "Ik heb een goed idee. We willen heel graag dat Assen de wauwfactor krijgt en dus lijkt het me heel mooi om in de maand december te stunten met elk weekend gratis parkeren in Assen", aldus Ploeger.



Wethouder Vlieg wil graag met de ondernemers in gesprek over de parkeertarieven. Wel geeft ze aan dat dit idee tonnen gaat kosten. "En dat zal toch iemand moeten betalen", aldus Vlieg.