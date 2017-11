Werkstraf voor eigenaar composteerbedrijf Dalerveen

ALMELO/DALERVEEN - De 54-jarige eigenaar van een composteringsbedrijf in Dalerveen is veroordeeld tot een werkstraf van zestig uur. De man heeft zich volgens de rechtbank in Almelo niet aan de regels voor het verwerken van afvalstoffen gehouden.

De ondernemer had in vorig jaar autobanden en plastic tegen de regels open en bloot op zijn terrein liggen. Ook liep vervuild water in de naastgelegen sloten.Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een werkstraf van 120 uur , waarvan de helft voorwaardelijk. De rechtbank vindt het niet nodig om de man nog een voorwaardelijke straf op te leggen.Tegen het bedrijf had het OM een boete van 20.000 euro, waarvan 5000 euro voorwaardelijk geëist. De rechtbank is milder: zij veroordeelde de onderneming van de man tot een volledige voorwaardelijke boete van 20.000 euroHet bedrijf kwam eerder in het nieuws doordat de Raad van State besliste dat de onderneming moest verkassen naar een andere plek. Op de huidige locatie lag een agrarische bestemming en het bedrijf paste daar daarom niet.De gemeente Coevorden gedoogde deze situatie al vanaf 2006 en wilde dat het bedrijf op de huidige locatie werd voortgezet. De Raad van State zette hier definitief een streep door.Het bedrijf is inmiddels niet meer actief.