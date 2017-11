Coevorden is ook Mini-Miss en Mini-Mister rijker

COEVORDEN - De 9-jarige Felien Jongbloed en de 8-jarige Cedric van Leeuwen uit Coevorden zijn vanmiddag verkozen tot Mini-Miss Ganzenhoedster en Mini-Minister Ganzenhoeder.

Burgemeester Bert Bouwmeester maakte de mini's tijdens de Ganzenmarkt bekend, nadat hij vanochtend al Julia Hamelink uit de ganzenstad uitriep tot Miss Ganzenhoedster 2017.Coevorden viert voor de 56ste keer Ganzenmarkt. Net als gisteren, tijdens Kleintje Ganzenmarkt, is het feest in de kroegen, op de Markt en is er kermis. Vandaag werd ook de traditionele jaarmarkt gehouden.