Loting tweede knock-outronde noordelijke districtsbeker

VOETBAL - Drenthina - De Weide, DZOH - VKW en SVBO - Emmen zijn de meest in het oog springende wedstrijden in de tweede knock-outronde van de noordelijke districtsbeker.

de uitzending van Onze Club, die vrijwel volledig in het teken stond van de beker

Vanavond werd in de kantine van LAC Frisia in Leeuwarden de loting verricht.Hieronder de complete loting van de duels die eind november (28, 29 of 30 november) worden gespeeld:1. Achilles 1894 zaterdag - Bedum2. Stadspark zondag - FVV/HFC'153. Mamio - VAKO4. Oranje Nassau - Be Quick 18875. Be Quick 1887 2 - PKC'836. ZNC - ASVB7. Grijpskerk - Pelikaan S.8. Noordwolde/VEV'67 - FC Lewenborg9. Gorecht - Zuidhorn10. SJS - vv Groningen11. WVV - Achilles 1894 zondag12. The Knickerbockers - HOC1. Dokkum - Be Quick Dokkum2. FVC - Rijperkerk3. LAC Frisia 1883 - Ternaard4. Oeverzwaluwen - Drachtster Boys5. Bakkeveen - Jubbega/Griffioen6. sc Berlikum is vrijgeloot7. Blauw Wit'34 - Buitenpost8. BCV - Nijland9. Drachtn - sc Franeker10. Stiens - Zeerobben11. Hardegarijp - VC Trynwalden12. Balk - SWZ Boso Sneek1. Hoogeveen zaterdag - Renado2. Beilen - vv Heerenveen3. Genemuiden - Hoogeveen zondag4. Drenthina - De Weide5. Oudehaske - Staphorst 26. VWC - Alcides7. Urk 2 - Urk8. FC Meppel - Flevo Boys9. Staphorst - Twedo10. HZVV - d'Olde Veste'5411. SVBO - vv Emmen12. DZOH - VKWLoting tussenronde (duels worden gespeeld op 19, 20 of 21 december):Groep 1: winnaar wedstrijd 11 - winnaar wedstrijd 6Groep 2: winnaar wedstrijd 8 - BerlikumGroep 3: winnaar wedstrijd 9 - winnaar wedstrijd 1Groep 2: winnaar wedstrijd 7 - winnaar wedstrijd 5Voor Achilles 1894 zondag, Hoogeveen zaterdag en Twedo wacht er dus mogelijk nog een extra wedstrijd voor plaatsing bij de laatste 32 clubs in de beker.Achilles 1894 zal eerst moeten afrekenen met WVV uit Winschoten, voordat in de tussenronde de winnaar van ZNC - ASVB de opponent is.Hoogeveen zaterdag moet eerst langs Renado en dan wacht het uitduel tegen de winnaar van Staphorst - sv Twedo.