​Krokettenkoning uit Nieuw-Weerdinge bereidt zich voor op Japans tv-debuut

NIEUW-WEERDINGE - Cafetaria-eigenaar Rien Prinsen uit Nieuw-Weerdinge, ook wel bekend als de krokettenkoning, maakt volgende maand zijn debuut op de Japanse televisie.

Prinsen is benaderd door een televisiemaatschappij uit Japan, die zijn krokettenkunsten in beeld wil brengen in een programma dat negen miljoen kijkers trekt.Prinsen staat niet voor niets bekend als de krokettenkoning. Bij hem en zijn vrouw Edel kun je terecht voor allerlei soorten: van de bospaddenstoelenkroket tot de palingkroket. Hij vermoedt dat de Japanners hem via Google op het spoor zijn gekomen in een zoektocht naar typisch Nederlandse producten."Ik kreeg een paar weken geleden een email van een tussenpersoon van het Japanse bedrijf die in Rome woont. Zij had de opdracht gekregen een tv-documentaire te maken over de kroket", zegt Prinsen. De vrouw is inmiddels bij hem en zijn vrouw in de zaak geweest om zich te laten voorlichten over Prinsens kroketten en foto's te maken voor de Japanse programmamakers."Over een paar weken komt er een delegatie uit Japan. Ik moet een recept maken dat uitgezonden wordt, zodat mensen in Japan thuis zelf een kroket kunnen maken", zegt Prinsen. "Ik ga de Japanners verrassen met een Japanse kroket met Japanse smaken, zoals vis en soja. Ik ben al bezig met de voorbereidingen."Prinsen verwacht dat hij in december te zien is op de Japanse tv. "Ik kan het nog niet helemaal vatten. Ik krijg nu al felicitatieberichtjes in de trant van: straks reizen de Japanse toeristen vanuit Giethoorn massaal door naar Nieuw-Weerdinge. Dan moet ik nog een vergunning aanvragen voor nieuwe parkeerplaatsen bij de zaak", lacht Prinsen.