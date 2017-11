Burgemeester Baas krijgt eerste exemplaar Beleef Beilen-gids

Deel dit artikel:











BEILEN - Burgemeester Ton Baas van Midden-Drenthe kreeg vandaag het eerste exemplaar van de Beleef Beilen-gids 2017.

Ieder jaar maakt de stichting Beleef Beilen een boekje in samenwerking met Boom Uitgevers waarin de activiteiten in Beilen voor de komende tijd staan.



Bijzonder moment

Vanuit de stichting was voorzitter Johan Koster aanwezig en vanuit Boom Uitgevers was dat Gerrie Kreuze. Beide vonden dat het boekje aan de burgemeester overhandigd moest worden 'nu het nog kon'. Baas treedt op 12 december af als waarnemend burgervader en maakt plaats voor Mieke Damsma. "Gaat u dit dorp verlaten, dan heeft u dit boekje nog om het komende half jaar toch nog eens terug te komen", vertelt Koster.



Voor Kreuze was het ook een historisch moment omdat het boek misschien wel het laatste drukwerk is wat door Boom Uitgevers wordt gedrukt, voordat het Meppeler bedrijf opgeslokt wordt door NDC mediagroep.



Inhaalrace ten opzichte van Westerbork

Burgemeester Baas was blij verrast met het gidsje en zei te waarderen wat de heren deden voor het dorp Beilen. Eerder was het altijd Westerbork die het 'had'. Maar volgens de burgemeester is Beilen bezig om die afstand te verkleinen als het gaat om de levendigheid en de activiteiten, die ook in het boekje beschreven staan.



"Beilen is er nog niet, maar komt er wel", besluit Baas.