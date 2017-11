90 jarige Berend Knapper stopt met organisatie Knappercompetitie

HOOGEVEEN - De Hoogeveense Berend Knapper stopt met de organisatie van de Knappercompetitie.

Maar liefst zestig jaar lang organiseerde Knapper het volleybalevenement. Nu hij 90 jaar is, vindt hij het tijd om het stokje over te dragen aan de jongere generatie.Knapper was jarenlang gymleraar in Hoogeveen. In de jaren zestig zette hij de recreatie volleybalcompetitie op. In de hoogtijdagen waren er wel duizend volleyballers bij betrokken, nu nog altijd honderden. Aan de competitie doen nu meer dan zeventig teams mee uit de regio Hoogeveen.