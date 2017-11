Deel dit artikel:











Assen wil bij Stedennetwerk G-32: 'Zelfde vraagstukken als in andere steden' Assen vanuit de lucht (foto: Fred van Os / RTV Drenthe)

ASSEN - Als de leden het voorstel van het dagelijks bestuur overnemen, treedt Assen op korte termijn toe tot het Stedennetwerk G-32. Binnen het netwerk werken 38 (middel)grote steden samen om oplossingen te vinden voor typisch stedelijke problemen.

Eigenlijk komt Assen niet in aanmerking voor de lijst. "Wij komen op de ranking rond plek vijftig, als het gaat om de absolute grootte van de stad. Je kan je eigenlijk pas aansluiten als je 80.000 inwoners hebt, Assen gaat richting de 70.000", legt burgemeester Marco Out uit.



'Zelfde vraagstukken in Assen'

Toch wil Assen graag op de lijst. "Je ziet dat wij in Assen met dezelfde vraagstukken zitten als andere middelgrote steden in het land. Dus we willen graag aansluiten", zegt Out. "Er wordt gesproken over veel thema's, zoals het sociale domein, economie, werk en duurzaamheid."



Het netwerk G-32 behartigt de belangen van de steden bij het kabinet, ministeries en de Eerste en Tweede Kamer. "Emmen, Groningen en Leeuwarden zijn al aangesloten. Assen komt er nu bij, dus dan kan je het Noordelijke geluid beter laten horen."



Eind deze maand wordt duidelijk of de steden die nu al lid zijn, instemmen met de toetreding van Assen. Burgemeester Out verwacht geen problemen. "Alle seinen staan op groen."