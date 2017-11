Kunsthond voor station Assen wordt niet zwart maar roodbruin

ASSEN - De kunsthond Mannes die voor het nieuwe station in Assen komt, wordt toch niet zwart. De kunstcommissie van de gemeente was bang dat mensen het zouden interpreteren als een reclamebord voor architectenbureau De Zwarte Hond, die het nieuwe station ontwierp.

"Dat is natuurlijk niet de bedoeling", legt verslaggever Margriet Benak uit. En dus krijgt Mannes nu op verzoek van de kunstcommissie een roodbruine mahoniekleur. Het kunstenaarsduo Nio en Serafijn dat Mannes ontwierp, zou wat minder gelukkig zijn met de nieuwe kleur.De kop van accoyahout is inmiddels af. Er wordt nu verder gewerkt aan de romp, de poten en de staart. Hij wordt 6 meter hoog in totaal.Er was veel discussie over de technische snufjes van het kunstwerk Mannes. Zo zou hij stoom blazen als mensen onder hem door lopen en zouden er beeldschermen in zijn buik komen waarop beelden uit Assen en de natuur in de omgeving getoond zouden worden.Uit vrees voor hoge onderhoudskosten zijn de beeldschermen nu uit het ontwerp gesloopt. De hond blijft wel stoom blazen als mensen dicht in de buurt van het kunstwerk komen. Mogelijk komt er in plaats van de beeldschermen in de buik nu een regenboog boven Mannes. Die wordt dan gemaakt met nevel en lichteffecten. "Maar dit is nog in de testfase", laat een lid van de kunstcommissie weten.