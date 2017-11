Deel dit artikel:











Taakstraf voor oud-FC Emmen-speler Kallon na seks met minderjarige Issa Kallon (foto: Roel Bos / sportfoto.org)

VOETBAL - Voetballer Issa Kallon heeft van de rechter een taakstraf van 150 uur opgelegd gekregen omdat hij twee jaar geleden seks met een minderjarig meisje heeft gehad.

Kallon was toen negentien jaar en het meisje veertien jaar. Tegen de voetballer was vier maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en een werkstraf van 240 uur geëist. De rechter was iets milder omdat Kallon spijt heeft betuigd en volledige openheid van zaken heeft gegeven. Hij zou het meisje ook niet hebben gedwongen.



De oud-speler van FC Emmen en FC Utrecht speelt sinds dit seizoen voor SC Cambuur. De club uit Friesland zegt op de eigen website het gedrag van Kallon te veroordelen. Voor SC Cambuur is de zaak afgedaan nu de rechter zich heeft uitgesproken.