Waterleiding Maatschappij Drenthe krijgt meer tijd voor het vervangen van asbestleidingen

ASSEN - De Waterleiding Maatschappij Drenthe mag er enkele jaren langer over doen om de asbestleidingen in Drenthe te vervangen. Dat is gisteravond op de aandeelhoudersvergadering besloten.

Aandeelhouders: Waterbedrijf WMD op weg terug

'WMD is op de goede weg, maar we moeten nog wel een afwerking maken'

Aanvullend onderzoek naar verantwoordelijkheid voor miljoenenverlies bij WMD

Oud-WMD-commissaris Sjoerd Kremer: Kritiek is niet met mij gedeeld

'Oud-commissaris van WMD hield informatie achter voor zijn medecommissarissen'

Waterbedrijf op Ambon zal geen traan laten om vertrek WMD