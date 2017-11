Deel dit artikel:











Water is volgend jaar twee cent goedkoper Water wordt volgend jaar iets goedkoper (foto: pixabay.com)

ASSEN - Huishoudens die hun water krijgen van de Waterleiding Maatschappij Drenthe betalen volgend jaar iets minder voor hun water.

De prijs per kubieke meter daalt met twee eurocent, van 0,55 euro naar 0,53 euro. Ook het zogeheten vastrecht wordt in 2018 goedkoper. Die prijs daalt van 60 euro naar 59 euro. Vastrecht is het bedrag dat mensen moeten betalen voor bijvoorbeeld water en gas, ongeacht het gebruik.



De waterprijs is gebonden aan strikte regels. Het bedrag dat voor 2017 is vastgesteld, was iets te hoog. Daarom is de prijs voor komend jaar wat lager. De gemiddelde Drent zal waarschijnlijk niet rijk worden van de lagere prijs, omdat het verschil minimaal is.