Soort van de maand: honderden patrijzenpaartjes in Drenthe

Tientallen onderzoekers gingen dit voorjaar het veld in op zoek naar patrijzen. De resultaten van dit onderzoek zijn nu bekend.

Om uit te vinden waar de patrijzen zitten deden de onderzoekers het geluid van een roepend mannetje na. In het vroege voorjaar reageren de patrijzen daar fel op. Toch moeten de onderzoekers wel goed opletten om er een te zien."Wat mij een aantal keer is opgevallen is dat als je het geluid afspeelde je geen reactie kreeg", vertelt onderzoeker Nieck Alderliefsten. "Maar plots zag ik toch, heel sneaky, een patrijzenkopje boven het veld uit komen."De uitkomsten van het onderzoek vallen mee. In Drenthe broeden nog ongeveer vijfhonderd tot zevenhonderd paartjes. Dat is op grote schaal gemeten. In ruim 150 gebieden is er geteld."Bijzonder aan dit onderzoek was echt de schaal waarop we dit hebben gedaan", vertelt Alderliefsten. "Om de patrijzen te inventariseren, heb je maar beperkt de tijd."De onderzoeker vervolgt: "Uiteindelijk zijn we met zoveel mensen op pad geweest dat we daarmee een enorme prestatie hebben geleverd. We weten nu precies waar de hotsposts en kerngebieden zich in Drenthe bevinden."Ook akkervogelkenner Henk Jan Ottens was betrokken bij het onderzoek. "De meeste patrijzen die we tegenkomen, zien we op de hogere zandgronden. Maar we zagen ze ook bij Smilde en Nieuwlande."De patrijs is de afgelopen jaren snel zeldzaam geworden. "Ze hebben ruige hoekjes nodig om te broeden. Dat betekent dat er ook het nodige moet gebeuren om de patrijs in Drenthe te behouden", stelt Ottens."Maar je redt het niet alleen door ergens een akkerrand aan te leggen en dan maar hopen dat de patrijs er gaat broeden. Wil je de patrijs behouden, dan moet je groots uitpakken", aldus Ottens.Volgens Ottens moet je een heel leefgebied voor de akkervogel creëren. "Je moet niet alleen kijken naar veilig broeden, maar ook maatregelen nemen zodat ze in de winter genoeg plek hebben om te overleven. Alleen dan blijf je kans houden om de patrijs tegen te komen."Heel Drenthe Zoemt zet elke maand een plant of dier van het Drentse platteland in het zonnetje. Ook ROEG! besteedt aandacht aan de ' soort van de maand '.De actie is een samenwerking tussen verschillende natuurorganisaties, waaronder de Natuur en Milieufederatie.