Stelling: In alle Drentse raadszalen moet een Nederlandse vlag hangen

ASSEN - Sinds de Tweede Kamer besloot om voortaan de Nederlandse vlag op te hangen in het parlement, zijn er ook steeds meer gemeenten die de vlag in hun raadszaal willen ophangen.

In Rijssen-Holten hangt die sinds een week, in Urk is het binnenkort zover en in Rotterdam wordt vandaag gestemd of de Nederlandse vlag in het stadhuis mag hangen, schrijft het AD . Veel partijen willen hiermee meer aandacht voor nationale trots.Wat vindt u? Moet in de Drentse gemeenteraadszalen ook een Nederlandse vlag hangen? Of is er geen plek voor zo'n symbool van trots op lokaal niveau.