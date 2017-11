Deel dit artikel:











Dierenweide Emmermeer moet eenzame ouderen uit isolement halen Er komen onder meer schapen in de dierenweide (foto: pixabay.com)

EMMEN - De wijk Emmermeer in Emmen krijgt een dierenweide. Niet alleen voor jonge gezinnen met kleine kinderen, maar vooral om ouderen uit een isolement te halen.

"Kinderen zijn natuurlijk welkom, laat dat duidelijk zijn. Maar de opzet en de insteek was om mensen die alleen zijn, of bijvoorbeeld echtparen in een flat, naar buiten te krijgen", legt wijkvoorzitter Geert Wubs uit. "Eenzaamheid is een probleem, niet iedereen heeft sociale contacten."



Volgens Wubs kan een dierenweide verbindend werken. De dierenweide wordt niet groot. "Er komen twee schapen, twee geiten en tien kippen. En er is een plek waar mensen gratis koffie of thee kunnen krijgen. Voor de kinderen is er ranja."



Lang project

De wijk is al een tijdje bezig met de plannen. "We moesten een plan schrijven voor een stimuleringsproject van de gemeente Emmen. De gemeente heeft ons ook enorm geholpen."



Wanneer de dierenweide klaar moet zijn, is nog niet helemaal duidelijk. Wubs hoopt op komend voorjaar. "Voor de winter kunnen we niet bouwen, maar we willen dat in maart of april één en ander geregeld is."



Vrijwilligers gevonden

Mensen die de dierenweide willen onderhouden zijn er al wel. "We hebben iemand gevonden die bereid is om het onderhoud te doen, vanuit de Buurtsupport. Dat zijn mensen die een verre afstand tot de arbeidsmarkt hebben. En we gaan in gesprek met Promens Care, om te kijken of mensen met een verstandelijke beperking ingezet kunnen worden."