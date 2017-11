Speciale poli voor trombosepatiënten in WZA

ASSEN - Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen opent binnenkort een nieuwe polikliniek speciaal voor mensen met trombose.

Mensen die vragen hebben over het gebruik van nieuwe middelen tegen trombose kunnen daar terecht. Op de poli worden ook patiënten die de nieuwe soort bloedverdunners gebruiken onder controle gehouden.De poli is speciaal bedoeld voor mensen met terugkerende trombose of een longembolie. Niet iedereen die langdurig bloedverdunners slikt kan daar dus terecht, bevestigt een woordvoerder van het Wilhelmina Ziekenhuis aan RTV Drenthe, na een artikel in Dagblad van het Noorden De komst van de nieuwe poli heeft alles te maken met de introductie van een nieuw medicijn voor trombosepatiënten. "Het grote voordeel van de nieuwe bloedverdunners is dat ze net zo goed werken, maar veel makkelijker zijn in gebruik” zegt internist Janneke Swart tegen de krant.Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat de dikte van het bloed van de patiënten minder schommelt. Mensen hoeven daardoor niet meer wekelijks naar de trombosedienst voor controle.