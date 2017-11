'Organisatie Formule1 kijkt al naar circuit in Assen'

ASSEN - De organisatie van de Formule 1, de FIA, doet inmiddels onderzoek naar het circuit van Assen. Er wordt gekeken of het circuit in de toekomst geschikt genoeg is voor de hoogste klasse in de autosport. Dat zegt TT-voorzitter Arjan Bos.

"De FIA is op onze uitnodiging aan het kijken naar de ligging van de baan. Hij gaat nu door de mallemolen. Ze kijken of de ligging van de baan geschikt is voor de Formule 1 en of de veiligheid op orde is. Die resultaten horen we over een paar weken", aldus Bos.Bos blijft benadrukken dat het circuit altijd geschikt zal blijven voor de motoren. "Maar als blijkt dat het circuit met de juiste aanpassingen geschikt blijft en dat we de kosten kunnen behappen, dan staan de seinen voor ons op groen om de Formule 1 hier naartoe te halen."Gisteren liet gedeputeerde Henk Brink weten dat hij eind november de provincie, de gemeente Assen het het bestuur van het TT Circuit om tafel wil hebben om de mogelijkheden te bespreken.Inmiddels bemoeit ook de landelijke politiek zich ermee. CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot stelde vanmiddag Kamervragen aan Bruno Bruins, minister van Sport. "De Formule 1 is een prachtig evenement, wat enorm leeft in Nederland. Ik wil de minister oproepen de haalbaarheid te onderzoeken. Niet alleen van Zandvoort, maar ook van Assen", zegt Bruins Slot.Dat onderzoek wordt gedaan door de Sportraad. Een woordvoerder laat weten dat ze nu nog geen actie hebben ondernomen. "Zodra wij de opdracht van de minister krijgen om de haalbaarheid van de komst van de Formule 1 naar Nederland te onderzoeken, gaan we dat doen."Bos wacht de politieke lobby rustig af. "Binnenkort moeten we maar eens om tafel met minister Bruins. Maar dit soort evenementen moet je niet organiseren met belastinggeld. Wij moeten zelf kijken naar private middelen en voor het sluitstuk zouden we naar de politiek kunnen stappen."Over de kosten van een mogelijke komst van de Formule 1 naar Assen doen allerlei verhalen de ronde. Bos is duidelijk. "Vijftien tot twintig miljoen kost de fee." De 'fee' is een bedrag dat het TT-bestuur aan de FIA zou moeten betalen om de Formule 1 naar Assen te halen. Die miljoenen staan overigens los van de aanpassingen die aan de baan gedaan moeten worden.Over enkele weken hoort Bos of de FIA het TT Circuit geschikt genoeg vindt.