Windmolenbouwers staan open voor bemiddeling in conflict in Emmen

EMMEN - Windmolenbouwers Raedthuys, Yard, Intocon en Deddens staan open voor bemiddeling in het windmolenconflict in Emmen. Dit schrijven de partijen vandaag aan de provincie Drenthe, gemeente Emmen en toekomstige omwonenden van de windturbines.

De projectontwikkelaars pleiten voor een 'kleine setting', waarin afgevaardigden van de betrokken partijen onder leiding van een onafhankelijke bemiddelaar elkaar leren vertrouwen en de mogelijkheden verkennen."Vergelijk het met de formatiebesprekingen", zegt Pim Van Bussel van projectontwikkelaar Raedthuys. Hij schat dat hier ongeveer een half jaar voor nodig is.Eerder pleitte beleidsmedewerker Sander Lensink van het Energieonderzoek Nederland (ECN) ook al voor onafhankelijk ondersteuning. "Vraag gezamenlijk een deskundige de cijfers van beide kanten door te rekenen en leg je vooraf vast op de onderzoeksvraag", was zijn advies.Het rapport dat de ontwikkelaars hebben laten schrijven is een reactie op de deskundigentoets van eerder dit jaar. Daarin stond dat het bouwen van de windmolens binnen de kaders die de gemeente nu gesteld heeft, rendabel is. De projectontwikkelaars zeggen in het rapport dat zij vandaag naar buiten brengen dat dit niet het geval is. Ook moeten de bouwers volgens de toets genoegen nemen met een rendement van 9 procent, in plaats van 15.In de huidige plannen mogen windmolens maximaal 149 meter hoog worden, maar is dit volgens de projectontwikkelaars niet realistisch. "Investeerders hebben aangegeven dat het rendement bij een maximale tiphoogte van 149 meter onvoldoende en veel te onzeker is om tot investering in de ontwikkeling over te gaan", staat in het rapport van de ontwikkelaars.