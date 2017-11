Deel dit artikel:











Van letter tot letter Presentator René Karst

Eén op de zes mensen heeft moeite met lezen en schrijven

Ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen en schrijven. Omdat dit aantal naar beneden moet, maken Bibliotheken Drenthe samen met RTV Drenthe iedere week een aflevering van 'Van letter tot letter', om laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen.



Zanger René Karst gaat iedere week op pad. René gaat bijvoorbeeld naar een cusus basisvaardigheden taal of met iemand die moeite heeft met taal naar een winkel. En hoe moeilijk is het om een baan te krijgen als je niet goed kunt lezen of schrijven?



Iedere woensdagmorgen in het radioprogramma De Brink, rond half elf, wordt een nieuwe aflevering uitgezonden.



Aflevering gemist?

Alle uitgezonden afleveringen zijn hier terug te luisteren.