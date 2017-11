Deel dit artikel:











Optreden harmonie Westerbork bij herdenking is volgens gemeente geluidsoverlast Het herdenkingsmonument in Westerbork (foto: Wikimedia / Gouwenaar)

WESTERBORK - Het leek zo'n mooi idee: de koren van Westerbork die samen met de harmonie optreden bij het ontsteken van het eeuwig vuur bij het monument De Zwarte Vlag.

Maar het plan valt in duigen: de harmonie mag niet optreden vanwege geluidsoverlast.



Afkeuring onverwacht

"Als je als harmonie buiten wil optreden, dan moet je dat eigenlijk een jaar van tevoren allemaal regelen", legt Anke Boer van harmonie Het Orkest uit. "Het is dus bijna niet mogelijk om spontaan buiten iets te organiseren."



Toch had de harmonie niet verwacht dat de gemeente het plan zou afkeuren. "We hebben het heel mooi georganiseerd. En alles bij elkaar duurt het maar een uurtje. We spelen maar twee stukjes en het Wilhelmus", legt Boer uit.



Herdenken tegenwerken

Tegen de kerst wordt de vlam bij het monument aangestoken als teken van warmte, verbondenheid en vrijheid. "Laat het dorp dat toch organiseren zoals wij dit in gedachten hebben. Om deze manier van herdenken tegen te werken vind ik eigenlijk wel heel sneu", zegt Boer.



De harmonie Het Orkest hoopt dat de gemeente het optreden toch nog goedkeurt.