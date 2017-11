Drie jaar cel voor overval op stel in Schipborg

SCHIPBORG - Een 26-jarige man uit Appingedam moet drie jaar de cel voor het plegen van een gewelddadige woningoverval op een stel in Schipborg. De Appingedammer viel op de ochtend van 3 juli samen met twee andere mannen uit Groningen en Polen het huis van het stel binnen. De mannen eisten geld.

De Groninger (28) had een conflict met het mannelijke slachtoffer, dat hij kende uit de drugswereld. Hij vond dat hij nog geld tegoed had van de man uit Schipborg. In de slaapkamer besprong hij het slachtoffer, dat nog met zijn vriendin in bed lag, en zette een broodmes op de keel van de man. Ook dreigde hij zijn vingers af te snijden als het slachtoffer niet zou betalen.De vrouw werd besprongen en vastgehouden door een andere man. Dat was de Pool, beweerde de Appingedammer twee weken geleden in de rechtszaal. De rechtbank is ervan overtuigd dat het de man uit Appingedam zelf was en dat de Pool toekeek. Uiteindelijk gingen de mannen er met zo’n 1400 euro en een paar pinpassen vandoor. Daarmee pinde de Groninger nog 2000 euro.De Groninger en de Pool werden vorig jaar opgepakt en veroordeeld tot vier en drie jaar cel. De man uit Appingedam vluchtte naar Spanje en werd daar afgelopen zomer aangehouden. Hij verklaarde dat hij niet doorhad dat hij betrokken was bij een overval, totdat de Groninger de slaapkamer van de slachtoffers binnenviel. In de rechtszaal zei hij dat hij dacht dat ze op een vreedzame manier geld zouden gaan halen die ochtendVolgens de rechtbank had hij allang door kunnen hebben dat de Groninger geen goede bedoelingen had: hij ging het huis door een raam binnen toen niemand open deed en pakte in de keuken een mes voor hij naar de slaapkamer ging. Toen had de man uit Appingedam nog kunnen weggaan. Omdat hij dat niet heeft gedaan is hij medeverantwoordelijk, oordeelde de rechtbank.Hij kreeg een lagere straf dan de Groninger omdat de overval niet zijn initiatief was en hij niet eerder is veroordeeld voor overvallen. De rechtbank bepaalde verder dat hij bijna 6.300 euro schadevergoeding aan de slachtoffers moet betalen.