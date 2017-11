Deel dit artikel:











Twee lichtgewonden na ongeluk in Nieuw-Balinge Een bestuurder raakt op de Hoogeveenseweg de macht over het stuur kwijt. De auto belandde in de sloot (foto: Persbureau Meter) Een bestuurder raakt op de Hoogeveenseweg de macht over het stuur kwijt. De auto belandde in de sloot (foto: Persbureau Meter)

NIEUW-BALINGE - Een auto is vanmiddag in de sloot naast de Hoogeveenseweg terechtgekomen. De bestuurder raakte de macht over het stuur kwijt.

De bestuurder en een inzittende werden ter plekke in een ambulance onderzocht en werden later naar het ziekenhuis gebracht.



Hoe het ongeluk precies gebeurde, is nog niet duidelijk.