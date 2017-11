Muskusrattenbestrijding is succesvol

"Zo'n tien jaar geleden vingen we 30.000 muskusratten per jaar, nu nog zo'n 7.000." Feddrik van Dellen is een van de 24 rattenvangers van het waterschap Noorderzijlvest.

Van Dellen vangt muskusratten maar hij heeft geen hekel aan de dieren. "De muskusrat is een prachtig dier met één groot nadeel", zegt hij tegen RTV Noord . "De muskusrat graaft graag gaten in de dijken en wallen. En dat kunnen we niet gebruiken in een land met zoveel water."De rattenvanger springt in het water en controleert de vallen. "We zetten klemmen en vallen. Bijvoorbeeld voor de ingang van een hol of bij een onderdoorgang in het water. Komt de muskusrat klem te zitten, dan verdrinkt 'ie."Sinds vijf jaar maakt het waterschap gebruik van een nieuwe methode en dat werkt. Volgens het waterschap zijn er in 25 jaar tijd niet zo weinig muskusratten gevangen.