Visvijver Drouwermond wordt onder handen genomen: 'Niet meer veilig'

DROUWENERMOND - De visvijver bij Drouwenermond langs de Drentse Mondenweg krijgt een make-over.

Geschreven door Janet Oortwijn

De beschoeiing wordt aangepakt en ook de plek voor invalide vissers wordt onder handen genomen. "Dat is nu niet meer veilig", zegt wethouder Freek Buijtelaar. De invalide-plek is een soort steiger, waar men de auto ook kan parkeren. "Er zitten nu hobbels en kuilen in."



22.500 euro

De beschoeiing wordt vervangen, omdat anders de oevers in gaan zakken. De gemeente trekt er 20.000 euro voor uit. Hengelsportfederatie Groningen Drenthe voegt er 2.500 euro aan toe. De werkzaamheden gaan zo snel mogelijk beginnen. "Het is geld dat dit jaar besteed moet worden, dus zodra het kan gaat er gewerkt worden", aldus Buijtelaar.



Populair

De visvijver is een populaire plek, vanwege het aantal karpers dat daar zwemt. "Ik heb vanochtend nog een dikke gevangen", zegt de enige aanwezige visser vanmiddag. "Nu is er bijna niemand meer in deze tijd van het jaar, maar 's zomers is het hier heel erg druk."