Toch ruimere doorvaart spoorbrug Noord-Willemskanaal Groningen

GRONINGEN - De spoorbrug over het Noord-Willemskanaal in Groningen kan tòch langer dan twee minuten open voor de doorvaart van schepen: 6,5 minuten is in de toekomst de doorvaarttijd richting Assen of het Paterswoldsemeer. Dat maakte de provincie Groningen bekend.

De doorvaartijd wordt wel korter, want die is nu ongeveer acht minuten per keer.Door de komst van een extra sneltrein Groningen - Leeuwarden en grote veranderingen in de regionale treinendiensten rond Groningen, zou na 2023 de brug nog maar twee keer twee minuten per uur open kunnen, zo bleek uit de spoorplannen. Veel te weinig om de spoorbrug, die tussen twee andere bruggen ligt ingeklemd, te passeren, zo bleek uit een vaartest van RTV Drenthe Belangenorganisaties van beroepsschippers en recreatievaarders protesteerden tegen de plannen voor de onmogelijke doorvaart. Spoorbeheerder ProRail, de provincie Groningen en de gemeente Groningen stelden een onderzoek in. Hieruit blijkt dat de spoorbrug bij het Noord-Willemskanaal met de dienstregeling voor 2023 twee keer per uur 6,5 minuten open kan. Dat is wel 1,5 minuut minder dan nu.Na 2023 rijden er extra treinen tussen Groningen en Leeuwarden en rijden de treinen van station Groningen Europapark elk kwartier door naar station Groningen Noord en omgekeerd. Om de openingstijd van 6,5 minuten mogelijk te maken, zijn maatregelen nodig. Zo moet de bediening van de drie bruggen beter op elkaar afgestemd worden, moest de dienstregeling van de treinen enigszins aangepast worden en de sneltrein naar Leeuwarden moet van een ander perron vertrekken. Deze maatregelen worden in nauw overleg met vervoerder Arriva genomen.Schepen die het Noord-Willemskanaal vanuit de stad richting Assen of het Paterswoldsemeer willen doorvaren, passeren bij het hoofdstation drie bruggen: een busbaanbrug, een spoorbrug en een fietsbrug. Die liggen vlak na elkaar en moeten in één keer genomen worden.ProRail bedient de spoorbrug; de gemeente Groningen de andere twee. Door de brugbediening van de drie bruggen nog beter op elkaar af te stemmen, kan tijd gewonnen worden.Tussen zes uur ’s morgens en acht uur ’s avonds kan de spoorbrug twee keer per uur 6,5 minuut open. Vóór en na die tijd is er langer tijd, aangezien er dan veel minder treinen rijden.