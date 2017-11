Deel dit artikel:











Cel en behandeling voor schizofrene inbreker Celstraf en behandeling voor een schizofrene inbreker (foto: RTV Drenthe/Wolter Klok)

ASSEN/EMMEN - Voor het plegen van vijf woninginbraken en een poging tot diefstal, werd vandaag een Groninger door de rechtbank in Assen veroordeeld. De 20-jarige krijgt veertien maanden cel, waarvan tien voorwaardelijk.

Omdat de man lijdt aan schizofrenie, verstandelijk beperkt en softdrugsverslaafd is, moet hij ook negen maanden worden behandeld in een psychiatrische kliniek, bepaalde de rechtbank.



Verward

Hoewel de Groninger twee weken geleden niet bij de strafzaak was, was hij er tijdens de uitspraak wel, al leek die niet tot hem door te dringen. Op de vraag van de rechter of hij het vonnis begrepen had, reageerde de man niet. Hij staarde alleen voor zich uit en sjokte achter twee politieagenten aan terug naar zijn cel.



Waardevolle spullen

De man stal in juni en juli dit jaar dure spullen uit woningen in het Emmer centrum en de wijken Noordbarge, Bargeres en Rietlanden. Het ging om onder meer computers, een kluis, munten en grote contante geldbedragen. Uit één woning verdween 10.000 euro. In een van de huizen werd zijn DNA gevonden en in een andere vingerafdrukken. Daarna kon hij worden opgepakt.



Al eerder naar de politie

De man verklaarde dat hij inbraken pleegde, omdat hij hulp zocht. Hij had zich voor de inbraken ook al zelf bij de politie gemeld, omdat hij behandeld wilde worden. De Groninger bekende toen ook inbraken, maar daarvan was bij de politie niks bekend. Daarom werd hij niet aangehouden, maar weggestuurd. Daarna pleegde hij de inbraken in Emmen. Een deel van de buit, waaronder de 10.000 euro, werd teruggevonden.



Ondanks zijn psychische problemen is de man volgens de rechtbank berekenend te werk gegaan. Als hij uitbehandeld is in de kliniek waar hij na zijn celstraf naartoe moet, moet hij van de rechtbank worden opgenomen in een instelling voor begeleid wonen.



Minder schadevergoeding

Gedupeerden van meerdere inbraken eisten tijdens de rechtszaak schadevergoeding; in totaal bijna 10.000 euro. De rechtbank wees één claim deels toe: een gezin krijgt bijna 900 euro smartengeld vanwege de psychische gevolgen van de inbraak voor de vader, moeder en hun beide dochters.