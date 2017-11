Man die agente in Emmen aanreed verdacht van poging doodslag

ASSEN/EMMEN - De 37-jarige man die wordt verdacht van het aanrijden van een politieagente op 5 augustus is Emmen, wordt door het Openbaar Ministerie beschuldigd van een poging tot doodslag. De man komt volgende week dinsdag voor de rechter in Assen.

Het gaat om een man uit Groningen, die op de avond van 5 augustus in de wijk Emmermeer in Emmen was. De politie kwam af op een melding van een ruzie in een huis. Een van de betrokkenen was al niet meer in de woning, maar zat in een auto toen de politie kwam. Naast hem, achter het stuur, zat de Groninger.Terwijl een agente bij de auto stond omdat ze met de bestuurder wilde praten, reed hij plotseling hard achteruit. De vrouw, die achter het portier stond, werd door de auto geraakt en viel. Ook zou ze zijn meegesleurd door de auto van de Groninger, die er daarna vandoor ging.De agente werd gewond naar een ziekenhuis gebracht. De gevluchte Groninger werd twee dagen later aangehouden in het Gelderse Lichtenvoorde. Hij zit nog vast.De man is in februari nog veroordeeld tot een gevangenisstraf voor diefstal, mishandeling en bedreiging in Emmen en Klazienaveen. Hij kreeg een half jaar cel, waarvan twee maanden voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie wil dat hij die twee maanden nu ook gaat uitzitten.