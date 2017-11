Deel dit artikel:











RTV Drenthe opnieuw in actie voor voedselbanken in Drenthe De opbrengst van 2016

RTV Drenthe gaat opnieuw actie voeren om de voedselbanken in Drenthe te helpen. De actie was vorig jaar een groot succes, de opbrengst was ruim 180-duizend euro aan producten en donaties. Variërend van wasmiddelen en luiers tot een gift aan de virtuele voedselbank. De voedselbanken in Drenthe maken nu nog steeds gebruik van de ingezamelde producten.

Start zaterdag 9 december

De start van de voedselbankactie is op zaterdag 9 december. Vrijwilligers van de voedselbanken gaan dan samen met mensen van de Lions, Rotary en Soroptimisten in zoveel mogelijk supermarkten producten inzamelen. In de week van 12 tot en met 15 december bezoeken de presentatoren van RTV Drenthe samen met bekende Drentse ambassadeurs verschillende bedrijven, ’s middags staan we opnieuw in de supermarkt. Op vrijdag 15 december sluiten we de actie af met een live-uitzending, waarin ook de opbrengst bekendgemaakt wordt. Deze uitzending is te volgen op televisie en rtvdrenthe.nl.



Voedselbanken in Drenthe

Er zijn vier grote voedselbanken in Drenthe, met ieder eigen uitgiftepunten. Ongeveer 3.500 personen uit de provincie Drenthe zijn afhankelijk van de voedselbank. De voedselbanken in Drenthe zijn erg blij met de actie. Of zoals voorzitter Harrie Timmerman van de Drentse voedselbanken het vorig jaar verwoordde: “Het is hartverwarmend wat hier gebeurt.