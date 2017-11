Deel dit artikel:











Kerstwinkel in voormalig V&D-pand Emmen eind deze week open Het voormalige pand van de V&D in Emmen (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - De kerstwinkel die in het voormalige V&D-pand in Emmen komt, opent eind deze week haar deuren.

Geschreven door Janet Oortwijn

"De voorbereidingen in onze winkel in Emmen zijn nog in volle gang", schrijft de megakerstwinkel op haar Facebookpagina. "We hopen eind deze week de deuren voor jullie te kunnen openen."



De keten, die It's all about Christmas heet, heeft naast Emmen nog tien andere vestigingen in het land. De winkel in het pand aan het Mondraanplein is tijdelijk. Halverwege januari trekt drogisterijketen Die Grenze voor minimaal een jaar in het voormalige warenhuis.