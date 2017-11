Luchtfilterfabriek AAF in Emmen gaat dicht

EMMEN - Luchtfilterfabriek AAF in Emmen gaat sluiten. Dat heeft het Japanse moederbedrijf Daikin besloten.

Er werken ongeveer 200 mensen bij AAF. Volgens de FNV is het een ramp voor de medewerkers. De bond is echter niet verbaasd over het nieuws, omdat het bedrijf de laatste jaren een paar keer een reorganisatie heeft doorgevoerd. In 2015 lag de productie bij het bedrijf al eens stil, vanwege een staking.De fabriek zat 50 jaar in Emmen en maakte luchtfilters voor onder meer de farmaceutische industrie en ziekenhuizen.