'Als je bepaalde brieven niet kunt begrijpen, kun je diep in de problemen komen' Laaggeletterdheid is een groot probleem (foto: RTV Drenthe/Hugo Boogaerdt)

ASSEN - Uit cijfers van Stichting Lezen & Schrijven blijkt dat zo'n 2,5 miljoen mensen in Nederland grote moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. In 2016 was in Drenthe ongeveer twaalf procent van alle inwoners laaggeletterd.





Gea Mulder uit Hoogeveen herkent de problematiek. Zij is taalambassadeur bij de stichting en zelf laaggeletterd. "De problematiek is heel herkenbaar. Als je bepaalde brieven niet kunt begrijpen, kun je diep in de problemen komen."



Mulder schaamde zich voor haar laaggeletterdheid. Toch moest ze er op een gegeven moment voor uitkomen. "Want je krijgt rekening na rekening." Ze zocht vervolgens hulp bij haar gemeente, die haar kon helpen.



Veel mensen

Volgens Mulder zijn er veel mensen die laaggeletterd zijn. "Begrijpend lezen kan een probleem zijn. Maar vraag hulp in zo'n geval. Stap naar instanties en geef aan dat je bepaalde dingen niet begrijpt."



Mensen die laaggeletterd zijn hebben vaak extra veel moeite met ingewikkelde brieven, van bijvoorbeeld gemeenten. Maar ook brieven van schuldeisers kunnen voor laaggeletterden moeilijk zijn. Het gevolg: de brieven worden niet gelezen en schulden worden niet betaald, terwijl mensen alleen maar dieper in de problemen komen.