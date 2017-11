Deel dit artikel:











De voedselbank krijgt nog één levering van u De voedselbankactie gaat vanaf 9 december van start (foto: archief RTV Drenthe)

MEPPEL - Voor de laatste keer kwam een grote vrachtwagen de voedselbank in Meppel bevoorraden op uw kosten. Het was de laatste levering op kosten van de jaarlijkse inzamelingsactie van RTV Drenthe.

Geschreven door Matthijs Holtrop

Kijkers en luisteraars zamelden aan het eind van 2016 zo'n 200.000 euro in.



'We kunnen niet meer zonder'

Door de leveringen kan de voedselbank niet om de week, maar wekelijks een uitdeling houden. Dat maakt voor duizenden klanten een groot verschil zegt Ton Duijs van het regionale distributiecentrum. "Eigenlijk kunnen we niet meer zonder."



'De Drent is gul'

Volgens Margreet Gort, eindredacteur van RTV Drenthe, kan er ook dit jaar weer zo'n 200.000 euro worden ingezameld. "De Drent is behoorlijk gul en doet graag iets voor een ander."



Vanaf 9 december begint RTV Drenthe met de actie van dit jaar.