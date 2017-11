Deel dit artikel:











Jongeren voor de rechter voor grote brand in Zeijen op oudejaarsavond Vier jongeren komen volgende week voor de rechter voor brandstichting in een keet in Zeijen op oudejaarsavond afgelopen jaar (foto: Persbureau Meter) De brand richtte veel schade aan (foto: RTV Drenthe/Andries Ophof)

ASSEN/ZEIJEN - Vier jongeren komen volgende week voor de rechter voor brandstichting in een keet in Zeijen op oudejaarsavond afgelopen jaar. De brand sloeg over naar twee schuren aan de Zuiderstraat, die volledig afbrandden. De bijbehorende boerderij kon worden gered.

Geschreven door Annemiek Meijer





Het Openbaar Ministerie verdenkt de vier ervan dat ze rond half elf ’s avonds vuurwerk door een raam in de keet hebben gegooid, waardoor de grote brand ontstond. De brandweer rukte met veel manschappen uit om te voorkomen dat het vuur oversloeg, maar kon de schuren van het boerenbedrijf niet meer redden.



De rechtbank in Assen behandelt de zaak volgende week donderdag. De verdachten zijn twee mannen van 19 en 20 jaar uit Assen, een 18-jarige man uit Zeijen en een 17-jarige jongen uit dat dorp. De jongen staat als enige terecht tijdens een besloten zitting, omdat hij minderjarig is.