Onderscheiding voor Meppeler Jacko Jansen (71) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau (foto: ANP/Sander Koning)

MEPPEL - Jacko Jansen uit Meppel is vanavond benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Jansen kreeg de koninklijke onderscheiding voor zijn vrijwillige diensten voor voetbalclub Alcides uit Meppel. Hij is al ruim veertig jaar actief bij de club.



Clubhuis

"Jansen opent en sluit de deuren voor iedereen van Alcides en voor anderen die gebruik maken van het clubhuis. Van heel vroeg tot heel laat is hij altijd aanwezig. Weer of geen weer, hij fietst onvermoeibaar naar zijn club. Hij is een belangrijke schakel in het sportleven en een onmisbaar voorbeeld van vrijwillige inzet voor het maatschappelijk leven in de stad", aldus de gemeente.



Prettige autoriteit

De 71-jarige Jansen kreeg de onderscheiding in het clubhuis van Alcides uit handen van burgemeester Richard Korteland van de gemeente Meppel. "Mede door zijn lange dienstbaarheid is hij een echte autoriteit geworden in de vereniging. Een autoriteit die op prettige en open wijze het verenigingsleven kan bespreken. Een aanspreekpunt en een bijzondere steun voor jonge leden; Jansen voelt een grote verantwoordelijkheid voor de menselijke atmosfeer binnen de diversiteit van Alcides."