Nieuwe Boerhoorn in Rolde eind 2019 klaar

De Boerhoorn in Rolde (foto:archief RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

ROLDE - Het vernieuwde dorpshuis van Rolde wordt op de laatste dag van 2019 opgeleverd, verwacht het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze.

Het multifunctionele centrum (MFC) van De Boerhoorn wordt gesloopt en opnieuw opgebouwd. Dat gebeurt samen met een gezondheidscentrum, waarin meerdere artsen en een fysiotherapeut zijn gehuisvest. De nieuwbouw komt tegen de bestaande sporthal aan.De peuteropvang zal verhuizen naar een leegstaand lokaal van de naastgelegen basisschool Jan Thies. De buitenschoolse kinderopvang voor de oudere kinderen blijft waar hij zit, aan de kant van de sporthal. De vernieuwingen waren al eerder bekend.Het MFC van de Boerhoorn moet uiteindelijk mede door vrijwilligers worden beheerd en daar wordt nog een plan voor gemaakt. De gemeente vindt dat de Boerhoorn nu te veel geld kost. Een nieuw beter geïsoleerd gebouw levert een flinke kostenbesparing op. Alles moet voor 25 april zijn uitgewerkt, want dan neemt de raad een definitief besluit over de Boerhoorn.De bouw van het nieuwe complex begint waarschijnlijk in januari 2019.