Geluidswal Gieten laat op zich wachten

GIETEN - De komst van een 760 meter lange geluidswal langs de N33 bij Gieten is nog steeds niet zeker. De gemeenteraad van Aa en Hunze ging bijna een jaar geleden akkoord met de aanleg van het scherm.

In het dorp werd destijds met blijdschap gereageerd op de maatregel tegen het geluid van auto´s en vrachtwagens op de N33. Wethouder Co Lambert liep na de beslissing tegen een probleem aan. De weg is eigendom van Rijkswaterstaat en die heeft het onderhoud en verbouwingen aan de N33 uitbesteed aan een collectief van aannemers."Het contract loopt voor 20 jaar, dus tot en met 2034", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Het betekent voor de gemeente Aa en Hunze dat alleen zaken kunnen worden gedaan met het aannemerscollectief, omdat de geluidswal op terrein van Rijkswaterstaat komt te staan."Een ingrijpende consequentie hiervan is dat de kosten beduidend hoger kunnen zijn dan wanneer de aanleg van het geluidsscherm openbaar aanbesteed kan worden", schrijft wethouder Lambert in een brief aan de gemeenteraad. De gemeente heeft inmiddels een offerte aangevraagd en wacht op een reactie. Daarna wordt een beslissing genomen hoe het verder gaat met het geluidsscherm bij Gieten.